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Ekonomi Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları 2024! Kurbanlıklar bu yıl ne kadar oldu?
Ekonomi

Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları 2024! Kurbanlıklar bu yıl ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2024-05-30 09:04:00 -
Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları 2024! Kurbanlıklar bu yıl ne kadar oldu?

Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran ila 19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na yaklaşırken küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları da yoğun olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle son dönemde artan et fiyatlarıyla birlikte kurbanlık arayışı da hız kazandı. Şehirlerde ve köylerde üreticilerin özenle yetiştirdiği küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar fiyatları merak ediliyor. Peki, kurbanlıklar bu yıl ne kadar oldu? İşte Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları 2024...

Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Her yıl paylaşmayı artırmak için kesilen kurbanlıkların 2024 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. 2024 yılında artan et fiyatları nedeniyle kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre bir hayli artış gösterdi. Kurban Bayramı'na az zaman kala kurbanlık fiyatlarındaki hareketlilik ve artışın devam etmesi bekleniyor. Birçok bölgede kurbanlık fiyatları, kilogram başına değişen fiyat aralıklarıyla satışa sunuluyor. Yetiştiriciler, hayvanın yaşına, kilosuna, cinsine ve sağlık durumuna göre fiyat belirliyorlar. Ayrıca kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2024

 Küçükbaş hayvanlarda olması beklenen fiyat aralığı;

 -Koç, koyun, kuzu, keçi fiyatları 8 bin TL ile 25 bin TL arasında,

 -Büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 80.000 TL ila 300.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

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