Küçük yatırımcı gözünü buraya çevirdi! Gram ve çeyrek için bu fiyatı kaçırmayın

Ons altında dün açıklanan ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yüksek oynaklık yaşanmadı. Bu nedenle 2020 dolar civarında fiyatlama bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi sırasında da devam edebilecek.

Teknik seviyeler

Teknik olarak ilk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2030 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Piyasada yatay fiyatlama

Piyasalarda yaşanan yatay fiyatlama Türk Lirası ve ons altında da yaşanıyor. Bu nedenle belli bir fiyat aralığında gram altınında sıkışık seyrettiği görülüyor. Bugün ABD verileri önemli. Bu veri akışının fiyatlama üzerinde sınırlı etkisi olabilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1980TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Geri çekilmelere dikkat

Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1955TL ve 1945TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.