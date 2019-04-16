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Seçim 2019 Sayfası

Küçük Vaner için yardım kampanyası başlatıldı

Milyonda bir görülen hastalık nedeniyle hem kalp hem de akciğer nakli olması gereken Vaner Gök için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

16 Nisan 2019 Salı 13:01
Küçük Vaner için yardım kampanyası başlatıldı

Milyonda bir görülen hastalık nedeniyle hem kalp hem de akciğer nakli olması gereken Vaner Gök için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.


Doğuştan Trunkus Arteriyozus (kalpten tek bir büyük damarın çıkması) sonucu ilaçlara bağımlı olarak yaşamını sürdüren 13 yaşındaki Vaner Gök’ün dramı yürek burkuyor. Vaner’in hayatta kalması için hem kalp hem de akciğer nakli olması gerekiyor. Milyonda bir görülen rahatsızlığı nedeniyle nakil için Ankara’ya sevk edilen Vaner, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyor. Edremit ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi’nde (Kiracılar TOKİ) yaşayan İlyas ve Nahide Gök, çocukları Vaner Gök için destek bekliyor.


Küçük oğlu için yardım bekleyen baba İlyas Gök, Türkiye geneli yardım kampanyası için Van Valiliğinden izin aldıklarını belirtti. Vaner’in sağlığına kavuşacağı günü özlemle beklediklerini ifade eden Gök, “Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattık. Yardımseverlerden destek bekliyoruz” dedi.


Vaner’in tedavisi için maddi durumlarının yetersiz olduğunu dile getiren anne Nahide Gök ise “Nakil için bizi Ankara’ya sevk ediyorlar ancak maddi durumumuz iyi değil. Allah rızası için bize yardımcı olun. Nakil olursa Vaner’im sağlığına kavuşacak. O da her çocuk gibi koşmak, oynamak istiyor, ama hastalığı buna izin vermiyor” diye konuştu.


Gözyaşları içinde çaresizce bekleyen Vaner de kalp ağrısının her geçen gün arttığını söyledi. Vaner, kalp çarpıntısından dolayı sabaha kadar uyuyamadığını kaydetti.


Vaner’in iyileşmesi için başlatılan yardım kampanyasının hesap numarası şöyle:


“Ziraat Bankası Beşyol Şubesi TR 790001002162588594185005 IBAN numarasına TL olarak para yatırılabilir. İletişim: 0544 366 50 69”

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:01
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