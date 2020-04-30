Küçük işletmelere cansuyu kredisi

Ağırlığı kredi destek paketleri olmak üzere açıklanan ve tahsis edilen desteklerin toplamının 200 milyar lirayı geçtiğini hatırlatan Arslan, küçük işletmeler için de kolaylaştırılmış yeni bir desteği devreye aldıklarını dile getirdi.

50 bin liralık destek

“Küçük işletmelerimiz için ‘Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ adı altında Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı üye, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamayı itibarıyla devreye aldık” diyen Osman Arslan şu bilgileri verdi:

“Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart’ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz. Odalara kayıtlı 1 milyon 600 bin işletmeden 400 bini şahıs işletmesidir (küçük işletme). 400 bin kişiyi kapsayacak yeni uygulamamız da Kredi Garanti Fonu kefaletli olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık.”

Arslan’ın dile getirdiği krediye başvuru için Halkbank’ın internet sayfası üzerinden başvuru yapılabilecek. İşletmecilerin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek.