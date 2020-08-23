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Dünya Küçük çocuklar maske takmalı mı? DSÖ merak edilen soruya cevap verdi
Dünya

Küçük çocuklar maske takmalı mı? DSÖ merak edilen soruya cevap verdi

Koronavirüse karşı büyük önem arz eden maskeler hakkında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 yaş ve üzeri çocukların maske takması gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:25:00 -
Küçük çocuklar maske takmalı mı? DSÖ merak edilen soruya cevap verdi

Çin'de oratya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını küresel çapta etkisini arttırmaya devam ediyor.

Çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küçük yaştaki çocukların maske takması gerekli mi' sorusunu cevaplandırdı. DSÖ'nün verdiği bilgiye göre, 12 yaş ve üzerindeki çocukların korona virüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için maske takması gerektiği belirtildi. 6 ila 11 yaşındaki çocukların maske takıp takmamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada risk durumuna göre davranılması tavsiyesinde bulundu. 5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına ihtiyaç olmadığını belirten DSÖ, bulundukları ortama göre davranmalarını tavsiye etti.

Vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451’e ulaştı

Diğer taraftan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 806 bin 232’ye çıktı. Küresel çapta 15 milyon 824 bin 412 kişi ise virüsü yenerek iyileşti.

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