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Aktüel Küçük bedenlerin dev yürekleri... İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için kermes
Aktüel

Küçük bedenlerin dev yürekleri... İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için kermes

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:04:00 -
Küçük bedenlerin dev yürekleri... İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için kermes

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış için kermes düzenledi.

Saadet Erikoğlu İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, vatan bekçileri için bir şeyler yapabilmek amacıyla sınıf öğretmeni Raziye İnci Dağlı öncülüğünde proje geliştirdi. Okullarının bahçesinde Mehmetçik için kermes düzenlemeye karar veren öğrenciler, kermesten elde ettikleri geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlandı. Ayrıca öğrenciler, askerlere ithafen video klip hazırladı. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

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