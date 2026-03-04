Küçük bedenler kasten hedef seçildi

28 Şubat’ta Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda, yaşları 7 ile 12 arasında değişen 165 evladımız şehit edildi. Katil ABD’nin "Destansı Öfke" ve siyonist şer odaklarının "Kükreyen Aslan" adını verdiği sözde operasyonlar kapsamında vurulan okulun, askeri bölgelerden fersah fersah uzak olduğu uydu görüntüleriyle kanıtlandı.

"Yanlışlık" değil, planlı katliam!

Saha analizleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüler, saldırganların koordinatları milimetrik hesapladığını ortaya koydu. Okulun hemen yanındaki sivil kliniğe tek bir şarapnel dahi isabet etmezken, sadece masum yavruların bulunduğu dersliklerin hedef alınması, saldırının "seçici bir cinayet" olduğunu gösteriyor.

Bağımsız Kampüs: Kayıtlar, okulun 2016'dan beri sivil bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdiğini net bir şekilde belgeliyor.

Açık Hedef: Okulun bahçesi, duvarları ve giriş kapıları buranın bir askeri tesis olmadığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor.

İnsanlık Suçu: Uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırı, sivil halkı doğrudan hedef alan ağır bir insanlık suçu olarak kayıtlara geçti.

İsimleri tek tek açıklandı

Minab’da şehit düşen çiçeklerin isimleri tek tek açıklanırken, bölge halkının ve İslam dünyasının öfkesi çığ gibi büyüyor. İranlı yetkililer, masum yavruların kanının yerde kalmayacağını ve bu alçak saldırının hesabının sorulacağını vurguladı. Operasyon maskesi altında yürütülen bu terör faaliyetleri, Batı destekli şer koalisyonunun gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.