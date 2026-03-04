İlaç niyetine içilen o çaylar karaciğeri bitiriyor diyerek duyurdu: Onkoloji cerrahı uyardı
Bitki çayları ile ilgili başka bir gerçek daha ortaya çıktı.
Ramazan ayında değişen uyku saatleri ve beslenme alışkanlıkları karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Merve Kantarcı Çulha'ya konuşan Prof. Dr. Ender Dulundu, iftar sonrası aşırı tüketilen 'çay ve kahveden'den "zayıflatır" düşüncesiyle içilen kaynağı belirsiz bitki çaylarına kadar hayati uyarılarda bulundu: "Bazı ürünler karaciğer hücrelerini öldürebiliyor!" İşte detaylar…
On bir ayın sultanı Ramazan'da sadece sofralar değişmiyor, vücudumuzdaki işleyiş de değişiyor. Sahur ve iftar arasındaki zaman diliminde vücudun dinlenme düzeni sarsılırken, yapılan bazı hatalar sessiz organımız karaciğeri yorgun düşürüyor.
Prof. Dr. Ender Dulundu, özellikle "masum" olduğu düşünülerek bilinçsizce tüketilen ağrı kesiciler, antibiyotikler ve zayıflama çaylarının sebep olduğu gizli tehlikeye dikkat çekti.
Uyku hijyeninin akademik performanstan organ sağlığına kadar olan kritik rolünü anlatan Dulundu, karaciğer yetmezliğine kadar varabilen riskli tablolar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ramazan'da uyku süresinde ve kalitesinde bozulmalar görülebilir. Uyku kalitesindeki önemli düşüş, yorgunlukta artış ve bilişsel işlevde azalma, üniversite öğrencilerinde akademik performansı olumsuz etkileyebilir.
Öğrenciler, düzenli bir uyku programı sürdürmek, yatmadan önce ekran maruziyetini azaltmak ve akşamları kafein alımını sınırlandırmak gibi yapılandırılmış uyku hijyeni uygulamalarını benimsemekten fayda görebilirler.
İftar saatinden sonra uyarıcı özeliği olan ve karaciğeri de olumsuz etkileme potansiyeli olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması, bitki çaylarının makul oranlarda tüketilmesi önemlidir. Ramazanda normal uyku saatinden 1 ya da 1,5 saat daha önce yatılmasına dikkat edilmesi gerekir.
Bitki çaylarına değinmişken ağrı kesiciler, antibiyotikler veya bitkisel ürünler gibi "masum sanılan" ürünlerin karaciğer üzerinde oluşturabileceği riskler nelerdir?
İlaçlar karaciğerde metabolize olup süzüldüğü için karaciğerde yorgunluk yapmaktadır.
Bazı ağrı kesici ve antibiyotikler toksik etkileri nedeniyle karaciğer hücrelerini öldürebilmektedir. Bu tür ilaçların gereksiz ve sık kullanıldığı durumlarda karaciğer yetmezliğine kadar varan tablolar ortaya çıkabilmektedir. Bu tablolara özellikle kilo vermek için kullanılan kaynağı belirsiz bitkisel çayların bilinçsiz kullanımından sonra sık rastlanılmaktadır.
Doktor kontrolü olmadan gereksiz ilaç kullanımından uzak durmak gerekir.
