0553 313 94 23

Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

Malatya’da yaşayan SMA tip-2 hastası Muhammed Salih Habeş’in tedavisi için gerekli olan ilaçları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için devlet karşılamıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:19
Küçücük bedeni ile yaşam savaşı veriyor

Malatya’da yaşayan SMA tip-2 hastası Muhammed Salih Habeş’in tedavisi için gerekli olan ilaçları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için devlet karşılamıyor. Sadece bir dozu yaklaşık 175 bin dolar olan ilaçları alacak gücü bulunmayan aile ise çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.


5 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Malatya’ya sığınan Habeş ailesinin en küçük çocuğu olan 3 yaşındaki Muhammed Salih Habeş, doğuştan SMA tip-2 hastası. Hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan ve konuşamayan küçük Muhammed’in iyileşmesi için ilaç tedavisi gerekiyor. Bir dozu yaklaşık 175 bin dolar olan ve en az 3 doz kullanılması gereken ilaç için Muhammed uzatılacak bir yardım eli bekliyor.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMA hastaları için bir süredir ilaç temin ediyor ancak Muhammed Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için bundan faydalanamıyor.


Oğlunun sağlık durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade eden anne Gülistan Habeş, “Oğlumun belden aşağısı tutmuyor. Nefes almakta zorlanıyor. Hastanelere gittik ancak Türkiye vatandaşı olmadığımız için ilaç parası karşılanmıyor. Bizim bu ilacı almamız imkansız. Oğlum avucumdan kayıp gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.


Çaresiz bir şekilde yardım beklediklerini dile getiren Habeş, “Allah rızası için bize el uzatsınlar. Oğlum bu acıları kaldıramaz. Tek çıkış yol ilaç kullanması” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü bulundu
    1. Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü..
    2. Brent petrolün varili 60,90 dolar
    3. Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu..
    4. Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede..
    5. Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
    6. Evini kaçak muayenehaneye, babasının..
    7. Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu..
    8. Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına..
    9. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?..
    10. ‘Alo 183’ iftira hattına döndü
    11. AA'nın Ahmedinejad röportajı İran..
    12. Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
    13. Bursa’da acı ölüm...
    14. Döviz kurları
    15. Çağlayan’da kartal tavuğu telef etti
    16. Genç ofis dönemi
    17. Domates 50, karpuz 20 kuruşa düştü
    18. (Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde..
    19. Mursi’nin oğlu Abdullah vefat etti
    20. Tuzluca’da öğretmenlere trafik eğitimi..
    21. "PKK örgüt içi infaz ve işkencelere..
    22. Kapadokya Havalimanında aranan 3 şahıs..
    23. İngiltere'de adım adım sorun!
    24. Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa
    25. Yaralı baykuş tedaviye alındı
    26. Galatasaray'dan son dakika Selçuk İnan..
    27. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin..
    28. Güneydoğu ihracatının yıldızları..
    29. Otomobilin çarptığı yaya öldü
    30. Ardahan’da ’APİTERAPİ’ Konferansı..
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi