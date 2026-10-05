Küba’dan Washington’a sert uyarı: Askeri müdahalenin bedeli ağır olur!

Küba ile ABD arasındaki gerilim sürerken Havana yönetiminden Washington’a yeni bir mesaj geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen 12. İbero-Amerikan Parlamenter Forumu’na katılan Küba Ulusal Halk Gücü Meclisi ve Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Ana María Mari Machado, ABD’nin Küba politikasını değerlendirdi.

“BÖLGENİN İSTİKRARI TEHDİT ALTINDA”

Washington’dan gelen açıklamalara dikkat çeken Machado, ABD’nin yaklaşımının yalnızca Küba’nın egemenliğine yönelik olmadığını, Latin Amerika ve Karayipler’in istikrarı açısından da ciddi risk taşıdığını kaydetti.

ABD’nin Küba’ya karşı askeri bir adım atması ihtimalini değerlendiren Machado, böyle bir müdahalenin “felaket ve öngörülemez sonuçlara” yol açabileceğini söyledi.

YAPTIRIMLARA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kübalı yetkili, Washington yönetiminin ülkesine karşı uzun yıllardır uyguladığı ekonomik, ticari ve mali yaptırımları da gündeme taşıdı.

Son dönemde enerji alanında devreye alınan kısıtlamaların mevcut şartları daha da ağırlaştırdığını ifade eden Machado, yaptırımlar nedeniyle Küba’nın gıda, ilaç ve enerji kaynaklarına erişiminin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Machado, söz konusu uygulamaların doğrudan Küba halkını hedef aldığını kaydetti.

HAVANA’DAN ÇAĞRI

Küba’ya yönelik yaptırımlara karşı çıkan parlamenterlere ve uluslararası dayanışma gruplarına teşekkür eden Machado, ekonomik yaptırımlar ile enerji alanındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yineledi.

Küba yönetiminin açıklaması, Washington-Havana hattındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde ABD’ye yönelik dikkat çekici bir uyarı olarak değerlendirildi.