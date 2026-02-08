  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi! 100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp Epstein yüz nakli yaptırdı? Ölümü üzerindeki şaibe büyüyor Konya BŞB Başkanı Altay, Özel’i rezil etti! “Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı!” Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi? Kazanırsa nasıl olsa yine ‘mizah yapmıştım’ der geçer! Traktör Özgür yine bol kepçeden salladı Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’ İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...! İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir
Dünya Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu
Dünya

Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu

Küba’da aylardır bitmek bilmeyen ve halkı canından bezdiren yakıt krizi, artık ülkenin can damarı olan turizm sektörünü de vurmaya başladı! Komünist yönetim, enerji üretiminde yaşanan büyük tıkanıklık ve yakıt yetersizliğini gerekçe göstererek stratejik bölgelerdeki bazı otelleri tamamen kapatma kararı aldı.

Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını söyledi.

Özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını belirten Perez-Olivia, bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini ifade etti.

 

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez, yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Küba hükümetinin yakıt krizi karşısında aldığı acil önlemler arasında uzaktan çalışma sisteminin uygulanması, bazı ofislerin kapatılması, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması ve üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, dövizle satış yapan benzin istasyonları faaliyetlerini sürdürecek ancak satışlar kişi ve araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacak.

 

- "Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela’nın 2025’te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

 

- ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

 

İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!
İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!

Dünya

İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...!

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız
İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

Dünya

İran’dan ABD’ye ‘üs’ tehdidi: Bize saldırırsanız bölgeyi yakarız

Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç
Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç

Dünya

Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç

Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı
Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı

Dünya

Hizbullah’ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi Başkanlığına Hüseyin el-Abdullah Atandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23