Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 01.33’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenen sarsıntı, gece saatlerinde hissedildi.

DERİNLİK 9,19 KİLOMETRE

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem, yerin 9,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Orta derinlikteki sarsıntının çevre bölgelerde hissedildiği, ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor.

