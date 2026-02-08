  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konya BŞB Başkanı Altay, Özel’i rezil etti! “Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı!” Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi? Kazanırsa nasıl olsa yine ‘mizah yapmıştım’ der geçer! Traktör Özgür yine bol kepçeden salladı Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’ İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...! İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir Sapkın siyonistin Fransız siyasetçilere yakın Colom ile görüştüğü ortaya çıktı Epstein'in Fransız maşası CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas Çocuğun bileğine kelepçeyi taktık, peki ekranlara ne zaman?
Gündem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının derinliği 9,19 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 01.33’te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenen sarsıntı, gece saatlerinde hissedildi.

DERİNLİK 9,19 KİLOMETRE

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem, yerin 9,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Orta derinlikteki sarsıntının çevre bölgelerde hissedildiği, ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bildirim yapılmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor.

{relation id:1981865 slug:'istanbulda-deprem-riski-biliniyor-ama'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23