Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parçası olduğunu vurguladı. Baisalov, Kırgızistan’ın Rus dili ve kültürüyle olan bağlarından vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Baisalov, “Biz Rus dünyasının bir parçasıyız; bu siyasi değil, kültürel bir bağdır. Ben büyük Rus edebiyatıyla yetiştirildim ve bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Kırgızistan’ın tek dilli bir devlet olmayı planlamadığını da belirterek, ülkedeki bilgi alanının büyük ölçüde Rusça içerik tarafından şekillendiğine dikkat çekti. Bu nedenle Rus dilinin yasaklanmasının ya da yapay biçimde baskı altına alınmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Baisalov ayrıca, cumhuriyet yetkililerinin ülkenin kültürel geçmişini ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti. Kırgızistan yönetiminin, özellikle Sovyetler Birliği dönemine dair yaşama nostaljik bir yakınlık duyan yaşlı kuşaklara saygı gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamalar, Kırgızistan’ın çok dilli ve çok katmanlı kültürel yapısını koruma politikasının süreceği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.