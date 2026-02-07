  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun! Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!' Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor! Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama Küçük Edanur’un davasında karar çıktı! İBB’nin ihmali hayattan kopardı Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu! İslam Avrupa’da hızla yayılıyor! Central Cee de Müslüman oldu Verilen sözler ve tutulanlar kıyaslandı! Sözcü manşetten iflas etti
Dünya Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parçası olduğunu vurguladı. Baisalov, Kırgızistan’ın Rus dili ve kültürüyle olan bağlarından vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parçası olduğunu vurguladı. Baisalov, Kırgızistan’ın Rus dili ve kültürüyle olan bağlarından vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Baisalov, “Biz Rus dünyasının bir parçasıyız; bu siyasi değil, kültürel bir bağdır. Ben büyük Rus edebiyatıyla yetiştirildim ve bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Kırgızistan’ın tek dilli bir devlet olmayı planlamadığını da belirterek, ülkedeki bilgi alanının büyük ölçüde Rusça içerik tarafından şekillendiğine dikkat çekti. Bu nedenle Rus dilinin yasaklanmasının ya da yapay biçimde baskı altına alınmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Baisalov ayrıca, cumhuriyet yetkililerinin ülkenin kültürel geçmişini ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti. Kırgızistan yönetiminin, özellikle Sovyetler Birliği dönemine dair yaşama nostaljik bir yakınlık duyan yaşlı kuşaklara saygı gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamalar, Kırgızistan’ın çok dilli ve çok katmanlı kültürel yapısını koruma politikasının süreceği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!
Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Aktüel

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Araçları yakıp ırkçı sloganlar yazdılar
Araçları yakıp ırkçı sloganlar yazdılar

Gündem

Araçları yakıp ırkçı sloganlar yazdılar

Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!
Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!

Yerel

Irkçıların yalanı patladı: Sivas’taki linç iddiasına ilişkin açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23