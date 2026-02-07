20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu
Trabzon’da sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Mehmet Dayısı olduğu belirlendi.
Trabzon’da Pazarkapı Mahallesi mevkisinde denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Denizde erkek cesedi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin, Mehmet Dayısı’na ait olduğunu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Mehmet Dayısı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.