Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinin 3'üncü yılı geride kaldı.

Türkiye bir yandan kayıplarını anıyor bir yanda da 455 bin afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiği büyük seferberliğin başarılı sonuçlarıyla gururlanıyor.

Devletin on ili kapsayan büyük bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte, CHP’li belediyelerin sınırlı ve sembolik katkılarının tek tek sayılması tepki çekti.

Yapılan 455 bin konutu küçümseyip çöp konteynerleri ile övündü

Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan 455 bin konutu küçümseyip çöp konteynerleri ile övündü.

Özgür Özel konuşmasında, CHP’li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği yardımları uzun uzun anlattı.

Çankaya Belediyesi’nin 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin konteyner ve minibüs desteği, Adıyaman Belediyesi’nin cami temizleme aracı, Buca Belediyesi’nin kilit taşı ve dijital dershane çalışması, Sancaktepe Belediyesi’nin minibüs ve pikap desteği örnek olarak gösterildi.