SON DAKİKA
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.

6 Şubat Kahramanmaraş deprem felaketinin 3'üncü yılı geride kaldı.

Türkiye bir yandan kayıplarını anıyor bir yanda da 455 bin afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiği büyük seferberliğin başarılı sonuçlarıyla gururlanıyor.

Devletin on ili kapsayan büyük bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte, CHP’li belediyelerin sınırlı ve sembolik katkılarının tek tek sayılması tepki çekti.

Yapılan 455 bin konutu küçümseyip çöp konteynerleri ile övündü

Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan 455 bin konutu küçümseyip çöp konteynerleri ile övündü.

Özgür Özel konuşmasında, CHP’li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği yardımları uzun uzun anlattı.

Çankaya Belediyesi’nin 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin konteyner ve minibüs desteği, Adıyaman Belediyesi’nin cami temizleme aracı, Buca Belediyesi’nin kilit taşı ve dijital dershane çalışması, Sancaktepe Belediyesi’nin minibüs ve pikap desteği örnek olarak gösterildi.

Yorumlar

Nazim arat

Ekip tamam Ozgur ozel, veli agababa vs Deprem bölgesindeki mezarlıklarda RAKI PARTİSİ PROJESI yokmu Bunlar bunu yapar, balyoz aykırı erdogdu SEHITLIKTE RAKI PARTISI yapmıştı.

Mehmetçik

Bunlar da akıldana fikir cicos
