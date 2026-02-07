  • İSTANBUL
Gündem Çukurları belediye değil vatandaş kapattı: Tahmin edin bakalım burası neresi?
İzmir'de değişmeyen manzara yine sahnede! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapıyı kaderine terk edince, sağanak sonrası dev çukurlarla boğuşan vatandaşlar kazma küreğe sarıldı. Karabağlar'da aracının bagajına taş doldurup belediyenin kapatmadığı çukurları yamayan İzmirli, CHP belediyeciliğinin iflasını tüm Türkiye'ye ilan etti.

Kentte dün yaşanan sağanak yağış sonrası yollar göle dönüp, zemin çökerken; günlük hayat adeta kilitlenmişken, İzmirliler ilerleyebilmek adına çukurları da kendileri kapatarak yola devam ettiler.

Dün sağanak yağış İzmir'i esir aldı.

Barajlardaki kuraklığın ve su kesintilerinin ardından şehre bir nebze 'ilaç gibi' geleceği düşünülen yağmur, haksız çıkardı.

İZMİR DENİNCE AKLA ÇUKUR GELİYOR

Altyapı sorunlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerin başını çeken şehirlerden olan İzmir, adeta kilitlendi.

Hal böyleyken, İzmir denilince artık akıllara gevrek, boyoz, çiğdem değil; kesinti, çukur, çamur geliyor.

YAĞMUR SONRASI YOL ÇÖKTÜ

Öyle ki kent sakinleri yağışsız geçen günlerde yağmur için dua ederlerken; yağmurun ardından kuraklık için dua edecek duruma geldiler.

Yağışla beraber yollar göle döndü; hatta zemin çöktü.

YOL BAKIMI İHMALİ SABIRLARI SINADI

Bu sorunlardan biri de Karabağlar ilçesinde yaşandı.

İlçede yol bakımının yapılmaması vatandaşın sabrını taşırdı.

KENDİ İMKANLARIYLA YOL YAPTILAR

Bir bulvarda uzun süredir kapatılmayan çukur nedeniyle zor anlar yaşayan bir vatandaş, çözümü kendi imkanlarıyla üretmeye çalıştı.

Aracının bagajına yüklediği taşları çukura taşıyan vatandaş, yolu geçici olarak doldurdu.

O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BELEDİYENİN İŞİNİ İZMİRLİ ÜSTLENDİ"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, 'belediyenin işini vatandaş üstlendi' yorumlarına neden oldu.

Görüntülerde çukurun derin olup araçlar için ciddi risk oluşturması dikkat çekti.

