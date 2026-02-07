Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü
Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Gösteride atılan sloganlar ve açılan pankartlar dikkat çekerken polis müdahalesi sonrası gözaltılar yaşandı.
Berlin’in Wedding semtinde toplanan kalabalık, Leopold Meydanı’na doğru yürüyerek Gazze’de yaşananları protesto etti. Eylemciler, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı protesto etti.
Göstericiler, Filistin bayrakları ile “Soykırımı durdurun”, "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır", “Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi”, “Filistin’e özgürlük”, “Ateşkes yok ancak Almanya’dan silahlar sağlanmaya devam ediyor”, “Gazze, ulusun onurudur” ve “Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Eylemde İsrail ve İsrail’e silah sağlayan Almanya aleyhine slogan atıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis, meydanda göstericilere müdahalede bulunarak en az 4 kişiyi gözaltına aldı.
