  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü Dolmabahçe’de dikkat çeken buluşma! Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania’yı ağırladı Haluk Bayraktar'a hakaret edip 'esas duruşunu göster' diyen kişi bakın kim çıktı! Duyan şok geçirecek İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin... Azerbaycan'dan şaşırtan karar! Kaan'ı beklemek yerine o savaş uçağını alacaklar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'IBAN' tepkisi: Niye veriyorsunuz? Ortalığı karıştıran gelişme! Cüneyt Çakır geri döndü! Stresten tutun da daha neler neler... Yavaş hareket etmenin 5 ilginç faydası Ortalığı karıştıran gelişme: İHA'lar ve tanklar bir gecede körleşti, çok büyük tepki var 'Manisa yatırımı iptal oldu' deniyordu! Çin devi BYD'nin Türkiye kararını duyurdu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Gösteride atılan sloganlar ve açılan pankartlar dikkat çekerken polis müdahalesi sonrası gözaltılar yaşandı.

#1
Foto - Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Berlin’in Wedding semtinde toplanan kalabalık, Leopold Meydanı’na doğru yürüyerek Gazze’de yaşananları protesto etti. Eylemciler, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı protesto etti.

#2
Foto - Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Göstericiler, Filistin bayrakları ile “Soykırımı durdurun”, "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır", “Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi”, “Filistin’e özgürlük”, “Ateşkes yok ancak Almanya’dan silahlar sağlanmaya devam ediyor”, “Gazze, ulusun onurudur” ve “Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

#3
Foto - Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Eylemde İsrail ve İsrail’e silah sağlayan Almanya aleyhine slogan atıldı.

#4
Foto - Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, meydanda göstericilere müdahalede bulunarak en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

#5
Foto - Polis müdahale etti! Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Ali Kaya "zehir ticareti" suçundan demir parmaklıklar ardına gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen "ünlüler ve uyuşturucu" operasyonunda sıcak ..
Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!
Gündem

Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!

PanoramaTR’nin Ocak 2026 saha araştırması, Türk milletinin dış politika algısındaki net duruşunu ortaya koydu. Milletimiz, dış tehdit sırala..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23