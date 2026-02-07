100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp

Menemen Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Aydın Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda TOKİ'nin Doğa Köy'de yapmayı planladığı konutlar gündeme geldi. TOKİ projesi konusunda CHP Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz'ın sarf ettiği skandal sözler oturumun yapıldığı salonda soğuk duş etkisi yarattı.

DAR GELİRLİLERLE Mİ MENEMEN'İN DEĞERİNİ ARTIRACAKSINIZ?

TOKİ'nin Menemen'de hayata geçirmeye hazırlandığı sosyal konut projesine tepki gösteren Eryılmaz; "Menemen'e 13 bin konut yapılıyor ama Doğa Köy'e yapılıyor. Biz TOKİ'ye karşı değiliz. Ancak 13 bin tanesi neden Menemen'e yapılıyor? Bu konutlara dar gelirli vatandaşlar gelecek. Dar gelirli insanları getirerek mi Menemen'in değerini artıracaksınız? ifadelerini kullandı.

CHP'li Grup Başkan Vekili Necati Başar Eryılmaz

52 BİN DAR GELİRLİ MENEMEN'E GELİRSE İLÇENİN HALİ NE OLUR?

Skandal açıklamalarına devam eden CHP'li Necati Başar Eryılmaz, "Menemen'in en dar gelirli vatandaşlarının sorunlarını buraya taşıdım. Rezerv alan için ne yaptığınızı sordum. Ben onların içinde yaşıyorum. Burada 13 bin konut yapılacak. 52 bin kişi eder. 52 bin dar gelirli Menemen'e gelirse Menemen'in hali ne olur? Menemen'i uyku kenti mi yapacaksınız?" dedi.

SINIF AYRIMI YAPIYORSUNUZ

Eryılmaz'ın sözlerine yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili'dean geldi. Kişili mecliste yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaş gelmesin demek ne demek? Burası sosyete ilçesi mi olsun? Sizin kendi seçmeniniz ya da teşkilat üyeniz bu sınıfta değil, başka sınıf mı gelsin? İzBB'nin Menemen'de TOKİ'den daha fazla konut projesi var. 4 bin dar gelirliye konut projesi var. Bu nasıl bir çelişki? Bu cümleyi doğru bulmuyorum. Dar gelirli neden buraya gelemesin? Sizin kafanızda sınıflandırma mı var? Konut sahibi olmayan memurlarımız da var. Sınıflandırıyor olmanızı yadırgadım. Büyükşehir aynı projeyi yapıyor, ona da söyleyin" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili

İZMİR'E İHANET EDİYORSUNUZ

İzmir'deki yapılaşmanın yüzde 67'sinin gecekondulardan oluştuğunu hatırlatan Kişili: "TOKİ eli ile o vatandaşlarımıza 15 bin konut yapıyor olmamız zorunuza mı gidiyor? Çünkü siz beceremediniz. Büyükşehirler içerisinde gecekondu, altyapı ve vahşi depolama ile anılan İzmir'de eleştirilerinizi doğru yapın. Deprem konusunda bu kadar hassasiyetinizin olduğunu bilmiyorduk. İZBB olarak, İzmir depreminden sonra 1 tane anıt yaptınız, 1 tane daire yapmadınız. Kooperatif meselesine girmek bile istemiyorum. CHP'li olmak size yük. Geçmişiniz ve belediyeleriniz suçlarla, hizmetsizlikle ve başarısızlıklarla dolu. İzmir'e sahip çıkamıyor, ihanet ediyorsunuz" dedi.

VATANDAŞ DA YAPTIĞINIZ HAKSIZLIKLARIN FARKINDA

AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da; "Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın farklı yatırımlarla ilgili taahhütleri var. Öncelikle teşekkür ediyoruz. 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğimiz 1,8 dönümlük araziye bir tane gasilhane yapamadılar. Ölülerimiz hala konteynerde yıkanıyor. Utanıyoruz. 2 tane üst geçidimizin temelleri kazıldı. Laf söylediğiniz aydınlatma direklerimizi söktünüz ve tekrar takmak zorunda kaldınız. Asarlık ve Koyundere'nin İZBAN durakları bekliyor. Bu konularla ilgili destek bekliyoruz. Çivi çakandan Allah razı olsun, kim olursa olsun. Ama o çiviyi göremiyoruz. Büyükşehir'in 4 bin konut hedefi var. ÇED olumlu raporunu gönderdik. İZBB'den, Çevre ve Şehircilik'ten alabilirsiniz. Biz Menemen'i büyütmekle mükellefiz. Planlamaları doğru yapıyoruz. Her hizmete muhalefet etmek gibi mücadeleniz var. Katma değer yaratacak hizmetler bizim başarımızdır. Bazen konuları farklı noktalara çekiyorsunuz. Vatandalarımız da haksız davrandığınızın farkında." diye konuştu.

AK Partili Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan

TOKİ'Yİ DÜNYA KONUŞUYOR

3 yıl önce 11 ili kapsayan asrın deprem felaketinin yaşandığını hatırlatan Pehlivan: "Deprem bölgesinde yürüttüğü yeniden ihya çalışmaları ile TOKİ'yi dünya konuşuyor. 25 yıl boyunca bir tane kurtarma ekibi kurmadınız. Biz göreve gelir gelmez arama kurtarma ekibimizi kurduk. Deprem sabahı ilk iş ekibimizi bölgeye gönderdik. Ben bölgeye gittiğimde hıçkıra hıçkıra ağladım. Ayakta duran binalar sadece TOKİ'nin yaptığı inşaatlar, hastaneler ve okullardı. Burada bir algı yönetmeyin. Toplum bunu artık kabul etmiyor. Her türlü hizmet sürecine açığız. Bakanlık ve Büyükşehir aracılığıyla olabilir. Biz açılışlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.