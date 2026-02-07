  • İSTANBUL
Konya BŞB Başkanı Altay, Özel'i rezil etti! "Konya'da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı!"
Gündem

Konya BŞB Başkanı Altay, Özel’i rezil etti! “Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı!”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, deprem bölgesine CHP’li belediyelerin ufak tefek katkılarını saydığı videoyu paylaşarak fena tiye aldı.

Özel’in hiç sıkılmadan saydığı CHP’li belediyelerin çöp konteyneri, park malzemeleri, birkaç araç, cami temizleme aracı, dijital dersane, kilit taşı gibi yardımlarına ilişkin videosunu paylaşan Altay, “Bu videoya denk geldim, Sayın Özgür Özel CHP’li belediyelerin deprem bölgesine yaptıklarını (!) anlatıyor. Bırakın Konya Belediyelerini, Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı. İkinci bir video da ben bırakıyorum Konyamızın Hatay’da son eseri” diyerek, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden ayağa kaldırdığı Habibi Neccar Camii’nin son halinin görüntülerini paylaştı.

