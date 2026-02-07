Rusya eski Adalet Bakan Yardımcısı evinde ölü bulundu! Şok gelişme...
Rusya eski Adalet Bakan Yardımcısı Sergey Tropin Moskova'daki dairesinde ölü bulundu.
Rusya'nın devlet haber ajansı Tass'a göre, eski Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Sergei Tropin'in cesedi, Moskova'nın batısındaki bir apartman dairesinde bulundu ve şiddete bağlı bir ölüm belirtisi bulunmadığı bildirildi.
Acil durum yetkilileri, Tropin'in cesedinin apartmanın banyosunda bulunduğunu söyledi.
Bir kaynak Tass'a, "Cinayete dair herhangi bir işaret yok. Ölüm nedeni araştırılıyor" dedi.
Tropin, 1996-1997 yılları arasında Rusya Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
