Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler

Modernite adı altında vahşet sergileniyor

Buharevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.T. isimli kız çocuğu, üç akranı tarafından adeta bir çete mantığıyla kuşatıldı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan grup, mağdur çocuğu darbedip hakaretler yağdırdıktan sonra, çevredeki diğer öğrencilerin "seyirci" kaldığı bir ortamda diz çöktürerek zorla özür diletme küstahlığında bulundu.

Teknoloji rezalete alet edildi

Yaşanan bu insanlık dışı sahneler, bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin WhatsApp gruplarında bir gurur vesilesiymişçesine paylaşılması, dijitalleşmenin ahlaki değerlerden kopuk gençlerin elinde nasıl birer "itibar suikastı" ve "sadizm" aracına dönüştüğünü kanıtladı. Mağduriyetin dijital ortamda yayılması, saldırganların pişmanlık duymak bir yana, yaptıklarından sapkın bir haz aldıklarını gösteriyor.

Aile şikayetçi, toplum endişeli

Kızının yaşadığı dehşeti öğrenen baba M.T., vakit kaybetmeden emniyet birimlerine sığınarak şikayetçi oldu. Darp raporu alan küçük kızın yaşadığı psikolojik travma ise hafızalardan silinecek gibi değil. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kamuoyu şu soruyu soruyor: Haya ve merhametten yoksun bu nesil nereye gidiyor?