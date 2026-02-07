  • İSTANBUL
Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler
Gündem

Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Akran zorbalığı değil ahlak faciası: 13 yaşındaki kızı dövüp diz çöktürdüler

Çorum’da vuku bulan kan dondurucu hadise, "Z kuşağı" güzellemeleriyle parlatılmaya çalışılan gençliğin bir kısmının ne denli büyük bir manevi boşluk ve ahlaki çöküntü içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi yaşıtını acımasızca darbeden, yetinmeyip diğer öğrencilerin önünde diz çöktürerek aşağılayan sözde öğrencilerin sergilediği bu vandallık, eğitim sisteminin sadece "öğretim" ayağına sıkışıp "eğitim ve ahlak" kısmını nasıl ıskaladığını sorgulatıyor.

Modernite adı altında vahşet sergileniyor

Buharevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.T. isimli kız çocuğu, üç akranı tarafından adeta bir çete mantığıyla kuşatıldı. Şiddetin dozunu artıran saldırgan grup, mağdur çocuğu darbedip hakaretler yağdırdıktan sonra, çevredeki diğer öğrencilerin "seyirci" kaldığı bir ortamda diz çöktürerek zorla özür diletme küstahlığında bulundu.

Teknoloji rezalete alet edildi

Yaşanan bu insanlık dışı sahneler, bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin WhatsApp gruplarında bir gurur vesilesiymişçesine paylaşılması, dijitalleşmenin ahlaki değerlerden kopuk gençlerin elinde nasıl birer "itibar suikastı" ve "sadizm" aracına dönüştüğünü kanıtladı. Mağduriyetin dijital ortamda yayılması, saldırganların pişmanlık duymak bir yana, yaptıklarından sapkın bir haz aldıklarını gösteriyor.

Aile şikayetçi, toplum endişeli

Kızının yaşadığı dehşeti öğrenen baba M.T., vakit kaybetmeden emniyet birimlerine sığınarak şikayetçi oldu. Darp raporu alan küçük kızın yaşadığı psikolojik travma ise hafızalardan silinecek gibi değil. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kamuoyu şu soruyu soruyor: Haya ve merhametten yoksun bu nesil nereye gidiyor?

1
Yorumlar

Bozkurt

Bu ahlaksızların anne ve babasına sorun ne diyecek özgürlük var diyecek yerin dibine batsın o özgürlük anlayışınız işte yetiştirdiginiz nesil yazık çok yazık

Vatandaş

Bu tür olaylar akran zorbalığı diye geliştirilemez.Akranına o zulmü yapanlar aynı şekilde, yaptığının bedelini aynı şekilde ödemedikçe bu tür ahlaksızlıkların önüne geçilemez.
