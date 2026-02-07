  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı...

6 Şubat 2023 depreminin 3. yıldönümündeyiz..

Herkes kendi hesabına bir özeleştiri yapmalı. Eyvallah..

Yapılanın daha iyisini gerçekleştirmek için, şartları zorlamak, eyvallah.

Siyasi iktidar, neleri yapabilirdi, tam yaptı mı, tabii ki özeleştiri yapsın..

Muhalefet de, siyasi iktidar neyi öngöremiyor, daha iyisini yapması için, nasıl yönlendirebiliriz, bizim üzerimize düşen ne var desin, o da özeleştiri yapsın..

 

Ama takoz olmak nedir?

Engellemek, yapılanı beğenmemek, itibarsızlaştırmak, hatta gerçekleri çarpıtmak da nedir?

Siyasi iktidar, 2013 yılında Hatay’ın altı mahallesini riskli alan ilan edip, orda ciddi bir depreme dayanıklı inşaat yapmayı planlamış..

Ama ne mümkün?

 

CHP’li isimlerin başını çektiği muhalifler, Mimarlar Odası, sözde sivil toplum kuruluşları ve CHP zihniyetindeki muhtarlar ile riskli alan ilanı iptal davasına muhatap olmuş.

Düşünebiliyor musunuz?

Deprem yaşanma ihtimali oan Hatay’ın riskli alanları, depremden 10 yıl önce, “Aman bir deprem olursa, altından kalkamayız” düşüncesi ile önceden riskli alan ilan ediliyor..

Ama solculardaki refleks ezberlenmiş şekilde: “Rant için riskli alan ilan edildi. Evlerimiz, işyerlerimiz, müteahhitlere peşkeş çekilmek isteniyor..”

Böyle bir itibarsızlaştırma saldırısı ile tam 9 yıl boyunca CHP zihniyeti riskli alan ilanının iptali için, siyasi iktidara kök söktürüyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

