Dolmabahçe’de dikkat çeken buluşma! Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania’yı ağırladı

Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel ve sanatsal zenginliğini, nakış teması üzerinden çok katmanlı olarak yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyen Erdoğan ve Al Abdullah, tel sarma, tel kırma, Maraş işi, hesap işi, kordon tutturma ve suzeni tekniklerinden yapılan nakış örneklerine ilgi gösterdi. Sergide ayrıca, Türk kültürünün binlerce yıllık nakış zenginliğini yansıtan bitkisel desenlerle bezeli tarihi tekstil eserleri ile modern tasarımları bir araya getiren seçkiler Emine Erdoğan ile Rania Al Abdullah'ın beğenisine sunuldu. Emine Erdoğan ile Rania Al Abdullah, Osmanlı saray kumaşları ve nakış örnekleriyle yapılan giysi çalışmalarını da yakından gözlemledi.