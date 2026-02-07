Ortalığı karıştıran gelişme! Cüneyt Çakır geri döndü!
Eski hakem Cüneyt Çakır ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme ortaya çıktı.
Türk hakemliğinin yüz akı Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nın 'yönetici' koltuğunda oturacak.
Kariyerinde iki Dünya Kupası yarı finali ve bir Şampiyonlar Ligi finali bulunan eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ABD, Kanada ve Meksika’nın düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için FIFA’dan özel bir davet aldı.
Katıldığı bir oturumda müjdeli haberi veren 49 yaşındaki tecrübeli isim, süreci şu sözlerle özetledi:
- Bugün bir telefon aldım ve 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak görevlendirildiğimi öğrendim. Hakemliği bıraktıktan sonraki en büyük hayallerimden biri buydu. Bu ölçekte bir organizasyonda yönetici düzeyinde görev alacak ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum.
Turnuvanın hakem operasyonlarını, eğitim süreçlerini ve organizasyonel yönetimini üstlenen heyetin parçası olacak Çakır bu sayede Türk futbolunun FIFA’nın karar mekanizmalarında da temsil edilmesi anlamına gelecek. 2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olması sebebiyle futbol tarihinin en büyük operasyonu olmaya aday.
