Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Geniz etini doğal yöntemlerle küçültmenin yollarını araştıranlar bakın nasıl bir şifa kapısını araladı. Faydalarını duyan şok geçirecek resmen...

#1
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Geniz eti büyümesi; burun tıkanıklığı, ağızdan nefes alma, horlama ve üst solunum yolu sorunlarıyla kendini gösterebiliyor.

#2
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Özellikle çocuklarda yaygın olsa da yetişkinlerde de görülebilen bu durum, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

#3
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Cerrahi müdahale her zaman ilk tercih olmayınca, birçok kişi geniz etini doğal yollarla küçültmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

#4
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Bu noktada bitkisel destekler, buhar uygulamaları ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik doğal çözümler öne çıkıyor.

#5
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Doğal yöntem arayışında olanların en sık karşılaştığı bitkisel önerilerden biri ise kekik çayı.

#6
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Journal of Herbal Medicine’da yayımlanan bir çalışmada, kekik gibi antioksidan içeriği yüksek bitkilerden hazırlanan çayların boğaz ve solunum yollarında rahatlatıcı etki gösterdi.

#7
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Antiseptik ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen kekiğin, boğaz ve burun bölgesinde rahatlama sağladığı, mukusun azalmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

#8
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Ayrıca International Journal of Food Microbiology’de yer alan kapsamlı bir derlemede, kekik yağı ve türevlerinin iltihap azaltıcı etkilerinin hücresel düzeyde gözlemlendiği vurgulanıyor.

#9
Foto - İşte doğal çaresi! Bu baharatı demleyin, geniz etini tedavi edin...

Kekik çayı, geniz eti şikayetlerini hafifletmek isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu doğal destekler arasında yer alıyor. Aksi durumda doktora danışmayı unutmayın.

