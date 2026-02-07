  • İSTANBUL
Gündem Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Milletin iradesine sırtını dönen, depremzedeye hizmet yerine laf üreten CHP’de taşlar yerinden oynuyor. "Seçim" diye tutturan Özgür Özel’e en ağır cevap, kendi seçmeninden geldi: "Siz daha ülkeyi yönetemezsiniz!"

Üç beş çöp konteyneri ile şov yapmaya kalkmıştı

Asrın felaketinin ardından Devlet-Millet el ele vererek 455 bin konutu yükselten AK Parti hükümetinin dev yatırımları karşısında ezilen CHP, komik duruma düşmeye devam ediyor.

Gittiği her yerde "hizmet yapıyoruz" diyerek üç-beş tane çöp konteyneri üzerinden reklam kasmaya çalışan emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, sosyal medyanın diline düşerken asıl darbeyi anketlerden yedi.

CHP seçmeni bile umudu kesti

Metropol tarafından yayımlanan "Türkiye’nin Nabzı Ocak 2026" anketi, CHP içindeki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Seçim sandığını dilinden düşürmeyen Özel’e soğuk duş etkisi yaratan ankete göre, her üç CHP seçmeninden biri partinin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığına inanıyor. Kendi tabanına dahi güven veremeyen bir yapının, Türkiye’nin geleceğine talip olması "pes" dedirtti.

Gürsel Tekin’den yönetim fırçası

Mahkeme kararıyla CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin de acı tabloyu itiraf etmek zorunda kaldı. Mevcut yönetimi topa tutan Tekin, "Savunmaya değil, özeleştiriye ihtiyacımız var. CHP önce kendi seçmenine 'evet hazırız' dedirtmeli" diyerek genel merkeze adeta "kendinize gelin" mesajı gönderdi.

