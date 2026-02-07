Epstein yüz nakli yaptırdı? Ölümü üzerindeki şaibe büyüyor

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın gizli estetik ameliyat görüşmeleri ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgeler Epstein'ın New York'ta dünyanın en iyi yüz nakli doktoru olarak nitelendirilen Eduardo Rodriguez ile görüştüğünü ortaya çıkardı.

38 KERE O DOKTORUN ADI GEÇTİ

Adalet Bakanlığı'nın Epstein'le ilgili olarak yayınladığı ve üç milyon belge ve fotoğrafı içeren son dosya incelemesinde, söz konusu sağlık görevlisinin adı 38 kez geçiyor.

ÜNLÜ PLASTİK CERRAHLA GÖRÜŞME

Epstein'ın 2018 yılında, cinsel suçlardan hüküm giymiş bir kişi olduğu dünya çapında bilindiği sırada, doktoru Bruce Moskowitz tarafından öncü cerraha yönlendirilmişti.

TUTUKLANMADAN HEMEN ÖNCE

O zamana kadar, 18 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye girdiği için 18 ay hapis yatmıştı. Ancak Dr. Rodriguez ile iletişime geçtiği sıralarda, pedofili ile ilgili basında çıkan haberler giderek artıyordu ve Temmuz 2019'da FBI tarafından tutuklanmasına sadece bir yıl kalmıştı.

10 Temmuz 2018 tarihli bir e-postada, kişisel asistanı Lesley Groff, Epstein'ın ertesi gün sabah 9'da Dr. Rodriguez'in hâlâ plastik cerrahi bölümünün başında bulunduğu seçkin NYU Langone hastanesindeki randevusu için gerekli evrakları gönderiyor.

O gün Groff'un Epstein'ın programını içeren bir e-posta gönderdiği ve programda sabah 9'da Dr. Rodriguez ile görüşme, ardından da saat 13.30'da avukat Kenneth Starr ile öğle yemeği randevusu yer aldığı ortaya çıktı.

Groff, "JoJo sizi götürecek. Medicare kartınızı, United Healthcare kartınızı ve kimliğinizi yanınıza alın" diyor. JoJo referansı muhtemelen Filipinli hizmetçisi Jojo Fontanilla'yı kastediyor.

EPSTEIN'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Epstein'ın ölümünden hemen önceki gece hücresinin yakınında görülen turuncu ve gizemli bir gölgenin federal açıklamaların aksine bir mahkum olabileceği iddia edilirken kamera kayıtlarında gece yarısı bir dakikalık şüpheli bir atlama tespit edilmişti. Bu da Epstein'ın yaşıyor olabileceğine yönelik şüpheleri artırmıştı.