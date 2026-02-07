Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi!

Müslüman Türk milleti özellikle çocuklara yönelik ağır suçlarda idam cezası getirilmesi için sürekli çağrı yaparken, Epstein pisliği gibi vakalar vatandaşların hassasiyetini iyice artırdı. Mevcut yasaların söz konusu suçlara karşı çözüm olmadığının en büyük kanıtı ise halen utanmadan benzer suçları işleyen müptezeller… Bunun son örneği ise Zonguldak’ta yaşandı: Çocuklara ait müstehcen görüntüleri internetten indirdiği ve izlediği belirlenen bir sapık tutuklandı.