Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi!
Gündem

Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi!

Bunu idam bile kurtarmaz! Böyle ahlaksızlık olabilir mi!

Müslüman Türk milleti özellikle çocuklara yönelik ağır suçlarda idam cezası getirilmesi için sürekli çağrı yaparken, Epstein pisliği gibi vakalar vatandaşların hassasiyetini iyice artırdı. Mevcut yasaların söz konusu suçlara karşı çözüm olmadığının en büyük kanıtı ise halen utanmadan benzer suçları işleyen müptezeller… Bunun son örneği ise Zonguldak’ta yaşandı: Çocuklara ait müstehcen görüntüleri internetten indirdiği ve izlediği belirlenen bir sapık tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Karadeniz Ereğli ilçesinde operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından H.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin internet üzerinden çocuklara yönelik müstehcen içerikleri indirdiği ve izlediği tespit edildiği öne sürüldü.

 

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D., "müstehcen yayınların izlenmesi ve bulundurulması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan skandalın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada idam cezasının geri getirilmesi için çağrı yapmaya başladı.

Yorumlar

Turan

Bunu yapan genç birisi. Bunun benzerini benim bir tanıdık yapıyordu. Tövbe etti. Bu vidyoları hazırlayanları idamla yargılamalı.

Hakk

Bu yayınları yapanların ve yapılmasına izin imkan tanıyanların suçu yok mu?
