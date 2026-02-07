Kazanırsa nasıl olsa yine ‘mizah yapmıştım’ der geçer! Traktör Özgür yine bol kepçeden salladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Niğde'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenen 87’nci mitinge katıldı.

Daha önce verdiği ‘çiftçilere bedava traktör’ vaadiyle ilgili suratı kızarmadan 'mizah yapmıştık' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘her şey çok güzel olacak' yalanıyla göreve geldiğinde İstanbul'u adeta yağmalayan Ekrem İmamoğlu gibi boş kepçeden vaatler vermeye devam etti.

"CHP iktidarında KDV yok, ÖTV yok"

CHP iktidarında KDV ve ÖTV olmayacağını sallayan Özel, şunları söyledi:

"Niğde hiç şüphe yok çok önemli bir tarım şehri. Zaten siyasetçilerinin de tarıma olan ilgisi, tarımın kalbinin Niğde'de atması, Niğde'nin siyasetinde çiftçinin sorunlarının çok büyük bir etkisi olmasından. Bakın, rakamları canlı yayında söylüyorum, duysun Türkiye de ne durumdayız ve nasıl çözeceğiz görsün. Niğde'de tarlada patatesin kilosu 4,5 lira ama İstanbul'da 25 lira. Siz ucuza satıyorsunuz, kazanamıyorsunuz ama millet de 5 katına yiyor. 500 bin ton patates depoda bekliyor, bir ay içinde satılmazsa çürüyecek. Soğanda durum daha da kötü, tarlada 2 lira, pazarda 15 lira ve sırf tarla temizlensin diye soğanı bedava vermeyi göze alan üreticiler var. Ve elma rekoltesi don felaketiyle yüzde 95 düştü. Niğde pazarına İtalya'da, Polonya'da üretilen, Niğde'nin pazar hakimiyetine karşı İtalya'nın, Polonya'nın elmaları bu pazara girdi. Niğde'nin geleceğini de tehdit eder hale geldi. Kiraz, Darboğaz kirazı. Bakmayın adı Napolyon ama Darboğaz'ın kirazı. Bununla, bu markayla dünya pazarındaydık. Sürekli felaketler yaşandı, devlet sahip çıkmadı. Bir sene dalda kaldı devlet sahip çıkmadı, öbür sene don vurdu yandı, dondan yandı yine gerekli destek verilmedi. Borç tırmandı, katlandı. Eğer bu borçlar ertelenmezse, bu borç sorununa bir çare olmazsa artık kiraz üreticileri ağaçlarını sökmeye başlayacaklarını söylüyorlar. Türkiye'de ortalama çiftçi geliri 19 bin 700 liraya gerilemiş durumda. Buradan ilan ediyoruz ki, bu sandık geldiğinde, bu iktidar değiştiğinde, Cumhuriyet Halk Partili bir tarım bakanı olduğunda, çiftçinin dostu bir iktidar kurulduğunda, öncelikle tarımdaki bütün borçların ama Tarım Kredi Kooperatifi'ne, ama devlet bankasına, ama özel bankaya, çiftçilerin borçlarının tamamının faizini bir seferliğine sileceğiz. Ana parayı 5 yıla böleceğiz. Ayrıca, ayrıca sadece faiz silmek değil, çiftçinin kullandığı mazot. Bugün gemilerden adam armatör, 30 tane gemisi var; mazotu ÖTV'siz alıyor, KDV'siz alıyor. Armatörün koca gemilerine bedava, burada benle yaşıt traktör var. Traktöre koymaya gelince ÖTV öde, KDV öde, mazot 60 lira. CHP iktidarında KDV yok, ÖTV yok, bundan sonra mazot 35 lira. Çiftçiye mutlaka destekleme çok önemli. Planlı üretim önemli, fiyat garantili, alım garantili üretim önemli. Devletin kurumlarının planlama yapması, doğru ürüne yönlendirmesi, alım garantisi vermesi önemli. Bunların tamamı sosyal demokrat anlayışla hayata geçirilecek ve sorunları kökünden çözecek uygulamalar. Bunun için kaynak var mı? Var. Örneğin bütçede kanuna göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i bu işlere verilmesi lazım. O para 772 milyar lira ama bu sene bütçeye 168 milyar koydular, yani binde 2. Buradan söylüyorum. Niğde'den ilk kez Erdoğan'a hatırlatıyorum. 2005 yılı. Gazetelerde manşet. Demişsin ki, '3 yıl öncesine göre daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin.' O günden bugüne 200 ekmek kaybetmişiz. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. 'Daha az alırsam bana beddua edin' demişsin. O kötü söz. Beddua bize yakışmaz, beddua Niğde'ye yakışmaz, beddua emeklinin ağzına yakışmaz. Ama dua ediyoruz, dua. 'Allah'ım sen bu emekliyi bu Erdoğan'ın yoksullaştırmasından, Erdoğan'ın iktidarından, AK Parti'nin kara düzeninden kurtar. Allah'ım sen bu asgari ücretliyi açlık sınırına mahkum eden AK Parti'nin kara düzeninden kurtar'. 'Allah'ım bunların olması için bu ülkeyi sağ salim bir erken seçim sandığına kavuştur ya Rabb’im."

Boş kepçeden asgari ücret vaadi

CHP iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olacağını da anlatan Özel boş kepçeden salladıkça salladı:

"TÜİK'i biliyor musunuz? Neyin kısaltması bu TÜİK. 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu'. Emekliyi üzüyor. Bu TÜİK ne yaptı biliyor musunuz? Aralık ayında iki şey yaptılar. Bunlar aralıkta zam yapabilecekleri birçok şeye zam yapmayıp ocağı beklediler. TÜİK de fiyat alırken aralıktaki fiyatı görmeyip kasıma yakın bir fiyat söyledi, enflasyon bir anda yüzde 1'lere geriledi. Ne oldu? Ocak ayı enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde 4,8. gerçekte yüzde 6,5-7 çıktı. Ne oldu? Emeklinin cebinden, memurun cebinden yüzde 5'lik farkı çaldılar. Şimdi bakın, aylık enflasyon yüzde 5'e yakın, yüzde 4,8. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu dünyadaki 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Aylık enflasyona numara çekerek emekliye ve memura yüzde 12 zam yaptılar; bu yüzde 12'nin yarısını ocak ayında geri aldılar. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce şunun sözünü veriyoruz. CHP iktidarında en düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret olacak. Bunda inanmayacak, şaşacak, şaşıracak, tartışacak bir şey yoktur. Niye? Çünkü o beğenmedikleri, dalga geçtikleri, 'Yaşlısın deyip görevi bırak, ölünce mi bırakacaksın?' dedikleri rahmetli Ecevit'in, Mesut Yılmaz ve Sayın Bahçeli ile kurduğu 1999-2002 arası iktidarda en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bunu hiç ellemeseler, bugün bu meydanda en düşük emekli maaşı alanlar 20 bin lira değil, 42 bin lira alıyor olacaklardı. Hemen şurada kuyumcu var. Gidin o kuyumcuya sorun. Tayyip Bey geldiği gün çeyrek altın kaç para, sizin maaş kaç para? En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi sizin 20 bin liranız 1,5 çeyrek altın alıyor. Öyle böyle değil; emeklinin öfkesi boşuna değil. 8 çeyrek altından 1,5 çeyrek altına geriletmek öyle alım gücü kaybı falan değildir. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin geleceğini çalmaktır, huzurunu çalmaktır, ekmeğini, aşını çalmaktır. Asgari ücrette çeyrek altından 2 çeyrek altına gerilediyse, bu Niğde'deki çalışan işçi kardeşime yapılmış büyük haksızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emeklinin de emekçinin de çiftçinin de doğal olarak bu bütün esnafın da yüzü gülecek. Bir tek şeyi bileceğiz, bir tek şeyi. Emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz. Emekçi kurtulmadan çiftçi kurtulmaz. Çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

'Bedava traktör' fos çıktı

2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından “İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör” vaadinden bulunan Özel, daha sonra bu vaadin gerçekle ilgisi olmadığını “Çok güzel bir klibimiz vardı. Dikkat çekmek için öyle yazdık. O video artık yok ama içeriğinde CHP’li belediyelerin çiftçilere tohum, gübre desteği sağladığı anlatılıyordu.” ifadeleriyle suratı kızarmadan itiraf etmişti.