Küba ve Çin biyoteknoloji parkı açmak için iş birliği yapıyor

ANKARA (AA) - Küba, Karayipler bölgesini farmasötik endüstri yarışında ileri taşımak amacıyla Çin ile ilk ortak biyoteknoloji parkının açılması konusunda iş birliği yapacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter'da Küba Komünist Partisinin resmi yayın organı Granma gazetesinin haberini paylaştı.

Haberde, Çin iş birliğiyle açılacak biyoteknoloji parkında Büyük Antiller'de temin edilen ilaçların araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

BioCubaFarma ve Guangşi Fukang şirketlerinin yürüteceği projenin, Çin'in Guangşi Cuang özerk bölgesinin Fangçınggang kentinde hayata geçirileceği ifade edildi.

Küba hükümeti, Guangşi Zhuang'ı, "Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri için ilaç araştırma ve tedariğinde deneysel endüstriyel merkez haline dönüşme özelliklerine sahip" bir bölge olarak nitelendiriyor.

Melangenin, Heberferon, Proctokinase ve Hepatit B aşısının, biyoteknoloji parkında üretimi yapılacak ilk ilaçlar olacağı kaydedildi.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ABD'nin virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı yönündeki iddialarıyla karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mayıs başında bu iddialarını dile getirmişlerdi.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Çin hükümeti ise virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.