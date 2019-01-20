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Küba ELN müzakerecilerini Kolombiya'ya teslim etmeye yanaşmıyor

Küba, Kolombiya'nın Bogota'daki bombalı saldırı sonrası teslim etmesini istediği silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) müzakerecilerini vermek istemiyor.

20 Ocak 2019 Pazar 10:41
Küba ELN müzakerecilerini Kolombiya'ya teslim etmeye yanaşmıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Küba'daki ELN elebaşları hakkında daha önce çıkarılan ve barış görüşmeleri dolayısıyla askıya alınan arama kararlarını yeniden devreye sokup, teslim edilmeleri isteğine bu ülkeden olumsuz yanıt geldi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin talebini sosyal medya hesabından cevapladı.

Paylaşımında, Bogota'daki General Santander Polis Okuluna ELN mensubu teröristin düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenler için Kolombiya'ya başsağlığı dileklerini yineleyen Rodriguez, "Küba, Kolombiya hükümeti ve ELN arasında imzalanan ve Görüşmelerin Kesilmesi Protokollerini de içeren Barış Görüşmeleri Protokollerine saygılı davranacaktır. Konuyla ilgili diğer taraflar ve garantör ülkeler ile görüşülmektedir." ifadelerini kullandı.

- Duque ELN müzakerecilerini almak için ısrarcı

Kolombiya Devlet Başkanı Duque ise Tolima yönetim bölgesine bağlı Fresno kentinde yaptığı konuşmada, Küba'ya ELN'nin müzakerecilerini teslim etmesi için yeniden çağrıda bulundu.

"Bu hafta yaşanan olay, 'barış görüşmelerinin kesilmesi' değildir çünkü biz o masada ELN'nin suç işlemeyi bırakmasını bekledik." diyen Duque, terör eyleminin, insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve farklı bir durum ortaya çıktığını söyledi.

Duque, "Bu yüzden Küba hükümetinden bu suçluları, adaletin sağlanması için teslim etmesini istiyoruz. Hiçbir suç, protokolü hak etmez." ifadelerini kullandı.

- Kolombiya-ELN görüşmeleri

Hükümet ve ELN arasındaki müzakereler eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve özellikle örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesintiye uğramıştı.

Ekvador'un başkenti Quito'da iki yıl önce başlayan müzakereler, bu ülkenin yanı sıra Brezilya, Şili, Küba, Norveç ile Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.  

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarının 2'si gazeteci 3 Ekvador vatandaşını kaçırıp infaz etmesi ve sonrasında iki ülke arasında oluşan gerginlikten ötürü ülkesini Kolombiya-ELN müzakerelerinin gözlemcilik ve garantörlüğünden çekmişti.  

Moreno'nun bu kararı sonrası Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehineler dolayısıyla Duque'nin göreve başlamasıyla dondurulmuştu. Duque, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlememe ve rehineleri bırakma çağrısında bulunmuştu.  

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:41
  1. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  2. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez
  3. Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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