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KTÜ'nün 65. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:09:20 -
KTÜ'nün 65. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) kuruluşunun 65'inci yıl dönümü kutlanıyor.

KTÜ'nün kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Kanuni Kampüsü'ndeki Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Rektör Prof Dr. Süleyman Baykal'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Üniversite yöneticilerinin maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Rektörlükten kuruluş yıl dönümüne ilişkin yayımlanan mesajda, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarının TBMM'ye sundukları kanun teklifi ile 20 Mayıs 1955'te kurulan KTÜ'nün bugün 65'inci yaşını kutladığı belirtildi.

KTÜ'nün bugüne kadar verdiği 230 bini aşkın mezunuyla Türk üniversite sistemi içerisinde saygın bir yer edindiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"KTÜ oluşturmuş olduğu kültür ve yetiştirmiş olduğu bilim insanlarıyla yeni üniversitelerin kurulmasına öncülük etmiş, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi her hal ve şart altında öz görev olarak kabul etmiştir. İnsan, evren ve bilim temalı logomuzla üniversite bayrağımızın daha nice on yıllar boyunca gök kubbenin altında dalgalanması dileğiyle."

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