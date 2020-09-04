KTO Karatay Üniversitesi, KDV indirimini gerçekleştiren ilk üniversiteler arasında

30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek geçici madde 7 hükmünce, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücretlerine ilişkin KDV oranı % 8’den % 1'e düşürüldü. KTO Karatay Üniversitesi, yürürlüğe giren karara istinaden, yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerindeki KDV indirimini, eğitim ücretlerine yansıtan ilk üniversitelerin başında geldi.



“KDV Oranına Gelen Devlet Desteği Bizi ve Öğrencilerimizi Son Derece Memnun Etti”



KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Rektör Sade şöyle konuştu; “Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için peş peşe gelen devlet desteklerini memnuniyetle takip ediyoruz. Tüm desteklere ek olarak, 30 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak hayata geçen karar, özel sektöre verilen desteklerin devamı niteliğinde. Bu karara istinaden 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücretlerine ilişkin KDV oranı % 8’den % 1'e düşürüldü. KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler de bu kararın öğrenci ve ailelerine olumlu bir şekilde yansımasını amaçladık. Bu konuda ivedi aksiyon alarak, hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaptık. Yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerindeki KDV indirimini %8’den %1’e indiren ilk üniversitelerin arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”



“Kayıtlarımız 6 Eylül’e Kadar Devam Edecek”



Kayıtların 29 Ağustos tarihinde başladığını söyleyen KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, kayıt tarihlerinin uzadığının altını çizdi. Rektör Sade, “YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanlığı, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, 2020 YKS kayıt tarihlerini öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatma kararı aldı. Kampüsümüze gelerek, şahsen başvuru yapacak olan öğrencilerimiz 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak öğrencilerimiz de 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt yaptırabilecekler.” şeklinde konuştu.

“Ek Yerleştirmeler Eylül’ün İkinci Haftası”



YKS yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölümü kazanamayan adayların gündeminde ek yerleştirme olduğunu vurgulayan Sade, herhangi bir üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin kaygı duymamalarını, ikinci bir şansları daha olduğunu belirtti. Rektör Sade, “Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor. Ek Yerleştirme döneminde aday öğrenciler, YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanları görebiliyor ve bu kontenjanlara istinaden tercih yapabiliyorlar. Bu tarih de takriben Eylül’ün ikinci haftası gibi oluyor. İlk merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme döneminde başvuru yapamadıklarından dolayı,herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir fırsat daha bulunuyor” diyerek öğrenci adaylarının kaygı duymamalarını tavsiye etti.