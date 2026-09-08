KTO Başkanı Gülsoy: Yüzde 30-35'lere varan komisyonlar enflasyonu körüklüyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, dijital pazaryerlerinde kategoriye göre değişmekle birlikte yüzde 30-35'lere varan komisyon oranlarının satıcıları mağdur ettiğini ve enflasyonu körüklediğini açıkladı. Gülsoy, yüksek komisyon ve ek kesintilerin yalnızca esnafı değil, nihai tüketiciyi de etkilediğini vurgulayarak "Dijital pazarlarda tekelci anlayışa son verilmeli" ifadesini kullandı.

Ticarette dijital dönüşümü hayati önemde gören Oda Başkanı, dünyaya açılmanın yolunun dijitalleşmekten geçtiğini söyledi. "Günümüz ticaretinde dükkanda oturup müşteri bekleme dönemi geride kalmıştır. Artık küçük veya büyük ölçekli demeden tüm işletmelerimiz; tüketicinin elindeki cep telefonuna, masasındaki bilgisayara girmek zorundadır" diyen Gülsoy, dijital dönüşümün tüm dünyayı rakip olarak değil potansiyel bir pazar olarak görme fırsatı sunduğunu belirtti.

Kayseri 11 binden fazla e-ticaret işletmesiyle Türkiye ikincisi

Gülsoy, ödeme sistemleri, lojistik imkânlar ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimin dijital kanalların pazar payını hızla artırdığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kayseri, e-ticaret uyum endeksinde 11 binden fazla e-ticaret işletmesiyle Türkiye'de ikinci, Anadolu'da ise birinci sırada bulunuyor.

E-ticaret yapan işletmelerin sayısını artırmak için yoğun gayret gösterdiklerini anlatan Gülsoy, her üyenin kendi dijital satış kanalını ve altyapısını kurabilmesini hedeflediklerini, bu dönüşüm için eğitim, panel ve konferanslar düzenleyerek üyelere her türlü yardım ve destekte bulunduklarını söyledi. Geçmişte kredi kartı kullanımına direnç gösteren işletmelerin çağın gerisinde kaldığını hatırlatan Oda Başkanı, bugün de dijitalleşmeye ayak uyduramayan işletmelerin rekabet gücünü kaybedeceğini kaydetti.

Şikâyetlerin odağında komisyonlar, reklam ve kargo kesintileri var

Son dönemde üyelerden dijital pazaryerlerindeki komisyon oranlarına ve dijital ilan platformlarının yüksek abonelik ücretlerine yönelik yoğun şikâyet aldıklarını aktaran Gülsoy, sahadaki tabloyu şu sözlerle özetledi: "Üyelerimizin sahadaki en büyük çilesi; kategoriye göre değişmekle birlikte yüzde 30-35'lere varan komisyon oranları, zorunlu reklam harcamaları, kargo ve servis kesintileridir."

Yeme-içme sektöründen hizmet sektörüne, emlakçı ve galerici esnafından en küçük üreticiye kadar herkesin bu maliyetlerin altında ezildiğini dile getiren Gülsoy, platformların dominant konumlarını kullanarak uyguladıkları ücretlerin menü ve satış fiyatlarını suni biçimde şişirdiğini, bunun da doğrudan gıda ve genel tüketim enflasyonunu körüklediğini belirtti. "Yüksek komisyonlar sadece esnafımızı değil, nihai tüketici olan vatandaşımızın cebini de yakmaktadır" dedi.

Gelişmiş pazarlarda ve AB'de tavan sınırlandırmaları uygulanıyor

Gülsoy, Türkiye'deki dijital platform komisyonlarının gelişmiş ülkelerdeki oranlara kıyasla son derece yüksek olduğunun altını çizdi. Gelişmiş pazarlarda ve Avrupa Birliği'nde uygulanan dijital piyasa düzenlemelerinin, hakim konumdaki platformların satıcıları sömürmesini engelleyen tavan sınırlandırmaları ve adil rekabet kuralları içerdiğini anlattı. Dijital pazaryerlerinin oligopolistik yapısının Rekabet Kurumu'nun da dikkatini çektiğini belirten Oda Başkanı, esnafı ve taciri koruyacak, komisyon oranlarını makul ve sürdürülebilir seviyelere çekecek adımların atılmasını elzem olarak nitelendirdi ve bu konuda üst kurumları TOBB ile Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Gülsoy'un önerileri arasında komisyon oranlarının uygun seviyelere düşürülmesi, yüksek abonelik ücretlerinin makul hale getirilmesi, sipariş tutarı arttıkça azalan dereceli komisyon modellerinin teşvik edilmesi, rekabetin artırılması ve gerekiyorsa yerli ve milli alternatif platform altyapılarının desteklenmesi yer aldı. Oda Başkanı ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıplarını engellemek amacıyla internetten ev, araba, eşya alıp satanlar veya kiralama ilanı verenler için e-ticaret sitelerinden sosyal medya platformlarına kadar tüm dijital platformlara aylık raporlama getirmesini olumlu bulduklarını söyledi.

Gülsoy, "Ticaretimizi, üreticimizi ve halkımızı bu yüksek maliyet baskısından kurtarmak, enflasyonla mücadelemize de çok önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.