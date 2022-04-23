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Kadın - Aile Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı nasıl yapılır?

Çay demleme olarak ( kaynatmadan) yapılan bir çay. Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:40:00 - 2022-04-23 14:44:58
Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı nasıl yapılır?

Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı tarifi

Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı tarifi için malzemeler

  • 1 adet meyan kökü ( çubuk halde)
  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı ısırgan otu
  • 5-6 cm uzunluğunda taze zencefil ( El baş parmağınızın uzunluğu kadar)
  • 1 lt kaynar su

Kronik yorgunluk, halsizlik, tutulma çayı tarifi nasıl yapılır?

1 adet çubuk meyan kökü, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı ısırgan otu, 5-6 cm uzunluğunda ince ince doğranmış taze zencefili 1 lt lik cam bir sürahiye doldurun. Bu bitkilerin üstüne de yüksek ısıda  kaynatılmış kaynar halde ki sıcak suyu ekleyin ve şişenin ağzını kapatın. Ağzı kapalı şişenin içinde ki bitkileri 10 dakika kadar bu şekilde kaynar su da bekletin. 10 dakika sonra çayı süzgeç ile süzerek bitkilerden arındırın arındırdığınız çayı tekrar sürahiye doldurun. Çayınız hazır

tok karnına aç karnına fark etmeden kullanabileceğiniz çayı özellikle sabah kalkınca 2 bardak akşam yatmadan bir saat önce 2 bardak olarak tüketmeniz öneriliyor. Bu çayı günde 4 bardak olarak içmelisiniz. Sabah kalkınca 2 bardak. Akşam yatmadan bir saat önce 2 bardak. . İnanın bu çay sizi çok  rahatlatacak tutulmalarınız, kasılmalarınız  azalacak ve siz  kendinizi çok daha esnek ve çok daha enerjik hissedeceksiniz.

Yüksek tansiyonu olanlar bu çayı kullanmamalı…

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