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Aktüel Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Aktüel

Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporları, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - "Engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunanların mevcut raporları da ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:38:31 -
Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak kaldırıldığını belirtti.

Selçuk, "Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Böylece, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını bildiren Selçuk, daha önce bir aylık verilen ilaçların da üç aylık olarak verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşlarla kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibarıyla MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını belirtti.

Öte yandan Selçuk, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

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