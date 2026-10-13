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Dünya Kroger’den kurumsal kadroda büyük kesinti: 3 bin pozisyon azaltılacak
Dünya

Kroger’den kurumsal kadroda büyük kesinti: 3 bin pozisyon azaltılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Kroger’den kurumsal kadroda büyük kesinti: 3 bin pozisyon azaltılacak

ABD merkezli süpermarket zinciri Kroger’in, önümüzdeki üç yılda kurumsal çalışan sayısını yaklaşık yüzde 37 azaltmayı planladığı bildirildi. Şirket, bu adımla fiyatlara, alışveriş deneyimine ve mağaza çalışanlarına daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.

Kroger’de planlanan yeni küçülme, yaklaşık 8 bin 200 kişilik kurumsal kadronun 3 binini kapsıyor. Üst Yönetici Greg Foran’ın çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, birçok birimde pozisyon sayısının azaltılacağı belirtildi.

Kroger Üst Yöneticisi Greg Foran'ın çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, şirketin daha yalın, odaklı ve rekabetçi bir hale gelmekte olduğu belirtildi.

Notta, bu dönüşümün şirket genelinde pozisyon sayısının azalmasını da beraberinde getireceği, bu doğrultuda birçok birimde kurumsal çalışan sayısının azaltılacağı aktarıldı.

Gelecek 3 yıl içinde kurumsal kadroda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gidilmesinin planlandığına işaret edilen notta, bu sayının şirketin yaklaşık 8 bin 200 kişilik kurumsal çalışan kadrosunun yüzde 37'sine karşılık geldiği kaydedildi.

Söz konusu adımın, şirketin fiyatları düşürmeye, alışveriş deneyimini iyileştirmeye ve mağazalarda doğrudan müşterilere hizmet veren çalışanlara yatırım yapmaya daha fazla kaynak ayırmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kroger, maliyetleri düşürmek amacıyla Ağustos 2025'te de kurumsal kadrosunda yaklaşık 1000 kişilik azaltıma gitmişti.

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