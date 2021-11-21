  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir
Gündem

Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir

Fetullah Gülen'in "zehirlendiği" iddiası üzerine örgüt karargahında hareketli günler yaşanıyor. Son gelişmelerden rahatsız olan FETÖ'cülerin "Pensilvanya'daki kampı basabilecekleri" iddiası ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 08:53:00 -
Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinde bulunan malikanesinde zehirlendiği iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Örgütten bu bilginin gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalar gelse de, FETÖ tarafından yayımlanan Gülen videosunun eski tarihli olduğuna dair kuşkular da var.

FETÖ yöneticilerinin "Gülen zehirlenmedi" şeklindeki açıklamalarına, örgüt mensupları da mesafeli yaklaşıyor.

Son gelişmeler örgüt içinde büyük bir krize neden olurken bu konuda avukat Burak Bekiroğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

"Zehirlenme" iddiasıyla ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Bekiroğlu, FETÖ'nün ABD'deki karargahında yaşananları, "Pensilvanya'da kampı basabilirler" iddiasıyla yeni bir boyuta taşıdı.

Bekiroğlu şu açıklamalarda bulundu;

"FETÖ’nün başına geçmek isteyen Mustafa Özcan nasıl olduysa, ABD’deki kuruluşlar hariç, neredeyse FETÖ’ye ait dünyada ki tüm kuruluşları ele geçirmiş. Şu an Pensilvanya’daki kampın kontrolü de Mustafa Özcan’da…

2- Pensilvanya'da kampı basabilirler

a-ABD’deki FETÖ mensupları, Gülen’in sağlığı hakkında bilgi alamadıklarından (verilen bilgilere inanmadıklarından)

b-Mustafa Özcan’ın başa geçme ihtimali korkusundan, hem bilgi alma amaçlı hem engelleme amaçlı kampı basmayı düşünüyorlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.
Oyun içinde ‘Oyun’ Hamdi Alkan rezilliğin üstüne tüy dikti
Gündem

Oyun içinde ‘Oyun’ Hamdi Alkan rezilliğin üstüne tüy dikti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasının rezillikleri bir bir ortaya saçılırken, geçtiğimiz günlerde, sanat adı ..
Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı
Medya

Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı

Yeşilçam'da birkaç filmde rol aldıktan sonra tarihe karışan oyuncu bozuntusu İlyas Salman, oynadığı bir film sonrası kendini temize çıkarmay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay