Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinde bulunan malikanesinde zehirlendiği iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Örgütten bu bilginin gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalar gelse de, FETÖ tarafından yayımlanan Gülen videosunun eski tarihli olduğuna dair kuşkular da var.

FETÖ yöneticilerinin "Gülen zehirlenmedi" şeklindeki açıklamalarına, örgüt mensupları da mesafeli yaklaşıyor.

Son gelişmeler örgüt içinde büyük bir krize neden olurken bu konuda avukat Burak Bekiroğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

"Zehirlenme" iddiasıyla ilgili gelişmeleri ilk günden itibaren sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Bekiroğlu, FETÖ'nün ABD'deki karargahında yaşananları, "Pensilvanya'da kampı basabilirler" iddiasıyla yeni bir boyuta taşıdı.

Bekiroğlu şu açıklamalarda bulundu;

"FETÖ’nün başına geçmek isteyen Mustafa Özcan nasıl olduysa, ABD’deki kuruluşlar hariç, neredeyse FETÖ’ye ait dünyada ki tüm kuruluşları ele geçirmiş. Şu an Pensilvanya’daki kampın kontrolü de Mustafa Özcan’da…

2- Pensilvanya'da kampı basabilirler

a-ABD’deki FETÖ mensupları, Gülen’in sağlığı hakkında bilgi alamadıklarından (verilen bilgilere inanmadıklarından)

b-Mustafa Özcan’ın başa geçme ihtimali korkusundan, hem bilgi alma amaçlı hem engelleme amaçlı kampı basmayı düşünüyorlar."