Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklama

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile gerçekleşen NATO’ya üyelik başvurusu ile ilgili Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda kritik bir toplantı gerçekleşti. Görüşme önce Finlandiya heyetiyle sonra İsveç heyetiyle yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşeme yapıldı. Görüşmeler bitince Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye'nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye'ye geldi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşti. İlk görüşme Finlandiya ile sonra da İsveç heyeti ile ikili görüşme yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç heyetleri ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kalın'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Finlandiya ve İsveç'in başvuruları önemli bir dönüm noktası. İsveç'in başvurusu önemli bir kırılma noktası.

Türkiye, ittifakın temel prensipleri içerisinde çok önemli katkılar sunmuştur. 70 yıl boyunca üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir.

Teröre karşı kararlılıkla bizim mücadele etmemiz de NATO'nun önceliklerindendir. Türkiye'nin güvenlik kaygıları, terör örgütleri PKK, YPG ve PYD gibi terör örgütlerinin şu andaki üyelik başvurusunda bulunan ülkelerdeki mevcudiyetindedir. Hiçbiri bizim için ayrı değildir. Terör örgütleriyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik.

İsveç ve Finlandiya'dan toplam 40 iade talebimiz oldu.

ABD yöneticilerinin Obama döneminden beri PKK ve YPG'nin ayrı örgüt olduğu ifadesi ve argümanları da bizim açımızdan hükümsüz olduğunu ifade ettik.

Savunma Sanayii yaptırımlarının kaldırılmasını istedik. YPG ve PYD'yi aklamak için raporların hasır altı edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu ifade ettik.

Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belirli bir takvimle karşılanmadığı takdirde sürecin işlenmeyeceğini söyledik.

Bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdik.

1999 senesinde NATO üyelik sürecinde bir temel kurallar manzumesi açıklamıştı. Bu yıldan beri de üye olan üyelerin tamamı bu prosedüre tabii olmak kaydıyla üye oldular.

KİMLER VARDI?

Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ederken İsveç heyetinden İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetinden ise Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara görüşmelere başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.