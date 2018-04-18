Kritik zirve sona erdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti. Ankara'dan peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası tüm Türkiye Beştepe'deki görüşmeye kilitlendi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlety Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen erken seçim zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 15:30'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.