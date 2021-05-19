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Ekonomi Kriptoda deprem... Bitcoin kritik seviyenin altına indi!
Ekonomi

Kriptoda deprem... Bitcoin kritik seviyenin altına indi!

Kripto para birimlerinin ilklerinden olan Bitcoin sert düşüş hareketini hızlandırdı ve 39 bin 28 dolara kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:07:00 - 2021-05-19 10:08:29
Kriptoda deprem... Bitcoin kritik seviyenin altına indi!

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla oluşan spekülasyonlar Bitcoin’de sert satış dalgası meydana getirdi.

Bitcoin son bir haftada yüzde 32 oranında değer kaybederken bugün 40 bin doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin’de uzmanlar baskının devam edebileceğini açıkladı.

Saat 07:58 itibariyle Bitcoin düne göre yüzde 10 oranında kayıpla 39 bin 180 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 733 milyar dolara gerilemiş oldu.

Satış baskısı haftalarca sürebilir

Bitcoin'in en büyük yatırıcılarından olan Galaxy Digital LP'ni CEO'su Michael Novogratz, geçtiğimiz ay gördüğü zirveden yüzde 35 civarında aşağı gelen Bitcoin'in daha haftalarca baskı altında kalmaya devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Novogratz yaptığı açıklamada, Bitcoin için 40-50 bin dolar aralığının adil bir fiyat aralığı olduğunu belirtirken, "Bir süre için konsolidasyon yaşayacağız, bu 4-6 hafta sürebilir" diye konuştu.

Tesla'da 1.5 milyar dolarlık Bıtcoın var

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirket Tesla geçtiğimiz aylarda Bitcoin’e yatırım yaptığını açıklamıştı. Sonrasında da Bitcoin ile otomobil satışını durduran Tesla, kripto para piyasalarında spekülasyona neden olmuştu. Musk’ın Bitcoin’leri sattığına dair bilgi karmaşası ile birlikte Bitcoin’de hızlı düşüş başlamıştı.

Tahvil faizleri yükseliyor, ons altın güçleniyor

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.65'e yükselmesi ve ons altının güç kazanmasıyla birlikte büyük yatırımcılar kripto para yatırımından uzaklaşabiliyor.

ABD’nin SPK’sı SEC uyarmıştı

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen regülatör kuruluş SEC tarafından yayınlanan raporda Bitcoin'in volatilitesi ve yatırımcılar için yarattığı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Bitcoin vadeli piyasalar ve o piyasalara yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına ilişkin raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarına çok dikkatli okumaları, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada kripto para Bitcoin'in çok spekülatif bir varlık olduğunun altı çizildi. Bu alana yatırım yapan yatırımcıların farkında olduklarından fazla risk alabiliyor olabilecekleri kaydedildi.

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