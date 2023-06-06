Kripto skandalı patlak verdi! Dünyaca ünlü Atomic Wallet'ta, Bitcoin ve Ether gibi milyonlarca dolarlık varlık hack'lendi!

Kripto endüstrisini etkileyen son gelişme, merkezi bir depolama ve cüzdan hizmeti olan Atomic Wallet’tan yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki token’ların çalınmasıyla yaşandı.

Bu token’ların arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), BNB Coin (BNB) ve Poligon (MATIC) bulunuyordu. Blokzincir sleuth’u @ZachXBT, on-chain verilere göre Tron üzerinde geliştirilen USDT stabilcoin’in en çok çalınan varlık olduğunu söyledi.

Atomic Wallet, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide durumdan etkilenen kitlenin aktif kullanıcıların yüzde 1’inden azını oluşturduğunu ve saldırıya yönelik son işlemlerin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı.

Firma saldırıyı araştırdığını ve gerekli analizleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Pazartesi sabahı itibarıyla saldırıya ait herhangi bir ayrıntı henüz paylaşılmadı.

Etkilenen kullanıcıların bilgileri, Atomic Wallet’ın soruşturmayı yürütmek adına kullandığı Google Documents formu aracılığıyla istendi.

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Şirketin resmi Telegram kanalına gönderilen mesajlarda bazı kullanıcılar yazılım güncellemesinden sonra saldırıya uğradığını söylerken bazıları, son sürümü güncellememesine rağmen etkilendiklerini belirtiyor.



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