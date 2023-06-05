İslam Memiş'ten dolar kuru için şaşkına çeviren çıkışı! Öngörüsünü paylaştı: Sürpriz değil! Dolarda rekor var mı?

İslam Memiş dolar kuru öngörüsünü paylaştı: Sürpriz değil

İslam Memiş, dolar kurunun 21 lirayı geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Memiş, dolar/TL kuruyla ilgili beklentilerini paylaşarak dolar kurunun gelebileceği seviyelerin altını çizdi.

Yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarının devam ettiği ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde gelen bankanın iflas haberi, küresel piyasalardaki endişeleri daha da artırdı.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından 21,14'ten işlem görüyor.

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Euro/TL ise 22,68'den fiyatlanıyor.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,04, yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 oldu.

Uzmanlar, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile birlikte, ECB Bakanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kuru beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TGRT habere konuşan Memiş şunları söyledi: "Bu yıl içerisinde dolar/TL kurunda 23 -24 lira bandını bekliyoruz. Bu öngörümüzde herhangi bir değişiklik yok. Döviz kurunda yeni ekonomi yönetiminin etkisi mutlaka olacak. 20,55 - 20,40 seviyeleri dolar/TL'nin gelebileceği seviyeler.

Ekonomi sadece dolar/TL kuruysa, evet döviz tarafında kısa vadede bir gerileme göreceğiz. Sonra yıl içerisinde öngördüğümüz rakamlara gelecek.

Zorlu bir süreçteyiz, yolumuz uzun. Sabah uyandığımda bir baktım dolar 21 lira olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir süreç işi. Bir takımı kursunlar, defteri açıp okusunlar, BBDK'ye bakalım... Bunlar bir anda olacak şeyler değil. 22-23 liradan koşa koşa dolar almaya gittiler. Baya üzgünler. Onları anlıyorum.

20-21 bandı dolar/TL kuru mutlaka olacak. Sürpriz değil."

KUR KORUMALI MEVDUAT

'Kur korumalı mevduat hesabı kalkacak mı?' sorusuna Memiş şu yanıtı verdi: "İş insanları, sermaye sahipleri artık sistemden korktu. Burada yanlış bir politika yapıldığını bariz bir şekilde bize gösteriyor.

Merkez Bankası'nın her gün bir karar alması kafa karışıklığına neden oldu. Faiz takıntısından bizim uzaklaşmamız gerekiyor. Türkiye'nin faiz artırımına ihtiyacı varsa bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Faiz hassasiyeti gibi cümleleri çöpe atmak gerek.

İnsanlar bedel ödüyor. Bence daha kurumsal kararlar almamız lazım. Özlemle beklenen bir mahalle dedikodusuyla yöneltilen ekonomi politikasından uzak durmak gerektiğini düşünüyoruz.

Biz gelişmekte olan ve dövize ihtiyacımız olan bir ülkeyiz. Bazen bazı şeyleri sineye çekmek lazım.

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