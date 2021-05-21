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Ekonomi Kripto paralara bir darbe de ABD Hazine Bakanlığı tarafından vuruldu
Ekonomi

Kripto paralara bir darbe de ABD Hazine Bakanlığı tarafından vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında, 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 03:10:00 -
Kripto paralara bir darbe de ABD Hazine Bakanlığı tarafından vuruldu

ABD Hazine Bakanlığı, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların vergi kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetleri kolaylaştıracak bir sorun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin yayınlanan raporda, kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

10 bin dolardan fazla kripto parası olan bildirecek

Raporda yer alan bir öneriyle adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi gerekildiği belirtildi.

Ayrıca raporda, ABD’de 2019 yılında yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığına gerekli önlemler alınmazsa 10 yıllık süreçte 7 trilyon dolara yükseleceği belirtildi.

Biden ek vergiler koymak istiyor

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı raporda, Biden yönetiminin vergi uyum gündeminde yer alan girişimlerle gelecek 10 yılda 700 milyar dolarlık ek vergi gelirinin öngörüldüğü aktarıldı.

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