  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali
Eurovision'da çok konuşuldu! Test sonuçları açıklandı
Yahudiler provokasyona devam ediyor
Tatar Türkü Rusya'ya iade mi edilecek?
Ekonomi Kripto paralara bir darbe daha
Ekonomi

Kripto paralara bir darbe daha

Kripto para birimleri hakkında açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto içeren varlıkların tehlikeli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:14:00 -
Kripto paralara bir darbe daha

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey, kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu söyledi.İngiliz parlamentosunda Hazine Komitesinin sorularını yanıtlayan Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Çin, 18 Mayıs'ta finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hanefi Avcı’dan Sedat Peker tehdidi
Gündem

Hanefi Avcı’dan Sedat Peker tehdidi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan devrik mafya lideri Sedat Peker'in iddialarını destekleyen eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ..
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki Teşkilat dizisinde neden yok?
Medya

Teşkilat Hulki’ye ne oldu? Hulki Teşkilat dizisinde neden yok?

Teşkilat dizisinin Hulki’si nerede? Teşkilat oyuncusu Hulki niye yok? Teşkilat’ta Saniye’ye ne oldu? sorusun kaç bölümdür diziye yer almayan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay