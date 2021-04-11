Kripto paralar tarih yazmaya devam ediyor

Birkaç senedir adından sıkça bahsettiren kripto kripto paralara ilgi giderek artıyor. Seneler önce çoğu kişi tarafından ciddiye alınmayan bu dijital paraların değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu senenin başında yine devasa artışlara sahne olan Bitcoin ve ‘altcoinlerin’ geçtiğimiz gün ulaştığı başarı gelecek vaadediyor.

Birkaç gün önce kripto paraların piyasa değeri tarihte ilk kez 2 trilyon doları aşmıştı. Bu olay, dijital para piyasası adına oldukça önemli bir kilometre taşıydı. Bu artış devam etti ve dün, 2 trilyon dolara ulaştıktan sadece 3 gün sonra; kripto paraların piyasa değeri %3,30 artışla 2,05 trilyona ulaştı. Bu devasa bir büyüme olmasa da devam eden artışın büyük bir göstergesi.

2 trilyon barajını aşmada büyük rol oynayan ‘coinler’

2011 yılında 1 dolar değerinde olan Bitcoin, 2020 yılını 28 bin dolar civarında bitirmişti. Daha sonra ocak ayından itibaren devam eden artışlar, Bitcoin’in değerini 60 bin dolara kadar taşıdı. Sadece 4 ayda ikiye katlanan Bitcoin’in yanı sıra altcoinler de yatırımcıların dikkatini daha çok çekmeye başladı. Örneğin en son spor kulüpleriyle anlaşan Chiliz sene başında 1 cent bile değilken martın ortasında yaşadığı ani yükselmeyle neredeyse 1 dolara ulaşacaktı. Yatırımcılarına 40 gün 40 gece düğün yaptıran Chiliz dışında Ethereum, BitTorrent Token ve daha nice altcoin senenin ilk çeyreğinde kayda değer başarılara imza attı.

Kripto paraların kaderi: Yükselmeler devam edecek mi?

Birçok ekonomi uzmanı kripto paraların çok daha yüksekleri göreceğini savunuyor, ancak bir o kadar da sürekliliğini sorgulayan var. Kripto paraların bağımsız olması ve güvenilir bir ticaret yolu olması, kullanılabilirliği kalıcı kılacağa benziyor. Ancak her ne kadar bu sene sağladıkları kazançlar devasa boyutlarda olsa da bu paralar, bedava para kazanma makineleri değil. Onların da dolar, lira, altın ve petrol gibi inişleri ve çıkışları var. Bu nedenle yatırım yapmadan önce gerekli araştırmaları yaptığınızdan emin olun.