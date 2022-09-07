Kripto paralar 'pul' oldu! Bitcoin neden düşüyor? 7 Eylül Bitcoin fiyatı

Kripto Para piyasaları sert düşüş hareketlerini devam ettiriyor. En yüksek fiyatlamasını 2021 yılında yapan kripto paralar 2022 yılında adeta düşüş üstüne düşüş sergiliyor. Bitcoin fiyatının yılın en düşük seviyelerini test etmesinin de etkisiyle kripto para pazarının toplam büyüklüğü 1 trilyon dolar seviyesinin altına indi. Kripto paralar geçtiğimiz Kasım ayında yaşadıkları tarihi zirvelerden yüzde 70-80 civarında uzaklaşmış durumdalar. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin Dolar, Ethereum ise 4865 dolar seviyelerini görmüştü.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünya genelindeki enflasyon nedeniyle de yatırımlar azaldığı için kripto varlıklara ilgi azalıyor. Yatırım yapacak kişiler de garanti gelir olarak görülen vadeli mevduat tarafına yöneliyor. Dolayısıyla kripto paralarda düşüş kaçınılmaz oluyor. Pandemi sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyon beraberinde faiz artışlarını getirince FED adeta kripto para dünyasının olumsuz etkeni oldu. Hızlı düşüşteki nedenlerin en başında merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımında bulunması yer alıyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatı geç saatlerde serbest düşüşe geçti ve 20 bin dolar seviyesinden 18759 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin doları görmüştü. Böylece tarihi zirvesinden yüzde 73 geride işlem görüyor.

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