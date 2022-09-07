7 Eylül Çarşamba güncel canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Tam altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

7 Eylül Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

Ons altın fiyatı, 1700 dolar seviyesinin altına geriledi.

Uluslararası piyasada ons altın satış fiyatı 1694 dolar seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada altın satış fiyatlar;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 991,91

Gram altın satış: 992,10

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.641,00

Çeyrek altın satış: 1.664,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.272,00

Yarım altın satış: 3.324,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.544,00

Tam altın satış: 6.623,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.740,00

Cumhuriyet altını satış: 6.842,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.715,00

Ata altın satış: 6.810,00

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

İlginizi çekebilir → KYK yurt sonuçları sorgula 2022 | KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Kripto paralar 'pul' oldu! Bitcoin neden düşüyor? 7 Eylül Bitcoin fiyatı → TIKLAYINIZ