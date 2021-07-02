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Ekonomi Kripto para yatırımcıları şokta! Binance için gelen haber herkesi şok etti
Ekonomi

Kripto para yatırımcıları şokta! Binance için gelen haber herkesi şok etti

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan Binance takipte. Kripto para borsası Binance'ın İngiltere ve Kanada'daki operasyonlarının durmasının ardından Singapur gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:02:00 -
Kripto para yatırımcıları şokta! Binance için gelen haber herkesi şok etti

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan Binance'ın başı beladan kurtulmuyor. İngiltere ve Kanada'nın ardından şimdi de Singapur Binance'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

İngiltere geçtiğimiz günlerde Binance yasaklamıştı. Ardından Kanada'daki operasyonlarının da durmasıyla birlikte Binance üyesi olanları endişe sarmıştı.

Malta merkezli şirket

Binance'ın bilinen merkezi Malta'da bulunuyor. Her gün milyarlarca dolarlık işlemlerin yapıldığı Binance platformunu Singapur incelmeye aldı. Singapur Para Otoritesi ve Merkez Bankası, Binance Holdings'e ilişkin küresel ölçekte devam eden regülasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini duyurdu.

Binance, Singapur'da faaliyet göstermek için Binance Asia Service Pte aracılığuyla başvuruda bulunmuştu.

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