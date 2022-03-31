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Yerel Kripto para üretimi operasyonu
Yerel

Kripto para üretimi operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollar ile Türkiye’ye getirildiği tespit edilen ve elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan mekanlara operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 04:09:00 -
Kripto para üretimi operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon gerçekleştirildi. Ayaş ilçesinin Çanıllı Uluyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 adet bilgisayar kasası, 114 adet ekran kartı, 19 adet güç kaynağı, 13 adet Usb bellek ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemelere el koyarken M.S. adlı şahıs hakkında adli işlemler başlattı.

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